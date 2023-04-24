97 % نسبة التنفيذ فى القطاع الصحى بمبادرة حياة كريمة بمركز الشهداء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه جارى العمل فى مشروعات حياة كريمة فى كافة القطاعات مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بقرى الريف المصرى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، أنه فى القطاع الصحى الذى يتم تنفيذه من خلال مبادرة حياة كريمة، تم بناء 12 مشروعا بينهم 3 مراكز صحية و9 وحدات صحية جديدة على أعلى مستوى بنسبة تنفيذ مايقرب من 97%.

وأوضح أبو حطب أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 8 وحدات صحية بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تم الانتهاء من 7مشاريع منهم وتم تسليمهم ويعملون الآن بنسبة 100% ومتبقى وحدة صحية بقرية كفر حجازى تم وصول العمل بها بنسبة تنفيذ 98% وجارى الانتهاء منها.

وأشار رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أن العمل بمشروعات مبادرة حياة كريمة، يسير على قدم وساق من إجل الانتهاء من كافة المشاريع التى ستحول القرى إلى مدن فى كافة الخدمات.