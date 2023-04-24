55 وحدة صحية بأسيوط تستعد لبرنامج أسرة لمحاربة التزايد السكاني لمدة 3 سنوات

أسيوط - هيثم البدرى

تقف الزيادة السكانية، حجر عثرة أمام مسار قاطرة التنمية، وتحول دون الارتقاء بمستوى المعيشة، وجودة الحياة، وهو الأمر الذى جعل القيادة السياسية، والجهات المعنية، تفكر في العديد من البرامج، والمبادرات لمحاربة أسباب الزيادة السكانية، ومن هذه البرامج، برنامج أسرة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الاسرة وشركة باثفيندر مصر وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة.

واختارت وزارة الصحة والسكان، مركزين بمحافظة أسيوط، هما أبوتيج، وديروط، ويتم تنفيذ هذا البرنامج فيها، طبقا لبعض المؤشرات، السكانية والاقتصادية في هذه المراكز في 55 وحدة صحية بالمحافظة.

يقول الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن القضية السكانية تعتبر قضية أمن قومي ترتبط بشكل كبير مع توجه الدولة المصرية في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري التي تواجهه هذه القضية التي تقلل من فرص تحسين حياة المواطن المصري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن برنامج أسرة سيستمر على مدار ثلاثة أعوام، فى كل من إدارتي أبو تيج وديروط، وعدد 11 وحدة صحية، ضمن المبادرة الرئاسيه لتطوير الوحدات الصحية، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي سيعمل بها برنامج أسرة بمحافظة أسيوط 55 وحدة صحية ويهدف الي التغيير الاجتماعي والسلوكي نحو جودة حياة صحية.

وقال الدكتور محمد أبونار رئيس فريق عمل برنامج أسرة أن برنامج أسرة يرتكز على ثلاثة محاور وهى ضبط النمو السكاني ،ودعم الشباب وتمكين المرأة وقد تم اختيار أماكن عمل المشروع بمحافظة أسيوط طبقا لمؤشرات تنموية صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسيتم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أعوام في كلا من إدارتي أبو تيج وديروط.

وأضاف أبو نار أن البرنامج يتبنى منهجيات حديثة في التنفيذ تتضمن التغيير الاجتماعي والسلوكي نحو جودة حياة صحية مع التأكيد على تبني التحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة.

وأوضح الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة والمشرف العام على المشروع أن من أهم معايير اختيار محافظة أسيوط هو وجود خصائص سكانية تعوق قاطرة التنمية والتي تزداد بالريف عن الحضر وتؤدى إلى حالة من الانفلات الإنجابي وتدني الحالة الصحية للأمهات والأطفال.

وأكد عباس أن أهم التدخلات التى سيقوم بها برنامج أسرة على مستوي المحافظة والإدارات الصحية من خلال تنفيذ دورات تدريب المدربين من مديرية الصحة والسكان وغيرهم من المسؤولين المعنيين على مستوى المحافظة والإدارات الصحية وتدريب المدربين وبناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة وتنفيذ وإدارة حملات التوعية وتغيير السلوك المحلية وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيرى وتوسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج فضلا عن تعزيز دور الرائدات الريفيات ونوادي المرأة التابعة للوحدة الصحية لنشر رسائل تغيير السلوك المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والرجال.

وأوضح عباس أن البرنامج يعمل على توفير فرق متنقلة لحل مشكلة العيادات التي تعاني من نقص في الأطباء والطبيبات وتدعيم دور أطباء وصيادلة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والتوعية المجتمعية.

وأعلن الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة أن جامعة أسيوط ستكون شريكا هاما في هذا المشروع والبرنامج الهام الذي يهدف إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الانجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة مع الاستمرار في استخدامها معلنًا دعم ومشاركة أساتذة جامعة أسيوط ومستشفياتها ووحداتها المتخصصة لأنشطة وفعاليات البرنامج بالشراكة مع وزارة الصحة وكافة الشركاء لتحقيق أهداف البرنامج والاستفادة من خبرات وتجارب الجامعة.

وأكد عبد العليم علي أهمية البرنامج في تشجيع قادة المجتمع المحلي لدعم الأنشطة التوعوية المقدمة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما والأزواج مع تنفيذ أنشطة مصممة خصيصًا لهذة الفئات العمرية والشراكة والتشبيك مع كافة الجهات الشريكة كوزارة التضامن الأجتماعي والمجالس القومية المتخصصة ووزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الدينية المغلوطة والتي تؤثر على القرارات الإنجابيه للمجتمع.

وقال اللواء عصام سعد محافظة أسيوط أن محافظة أسيوط من المحافظات ذات الزيادة السكانية الكبيرة على الرغم من جهود التنمية الكبيرة التي تبذل بدعم كبير من القيادة السياسية وتقوم بها مشروعات عديدة.

وأضاف المحافظ أن برنامج أسرة سيمثل قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للأرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقاً أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة وانجاب الذكور

و دعا محافظ أسيوط، كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان مع التركيز في جميع مراحل البرنامج على تأهيل وتجهيز الشركاء المحليين لتكرار التدخلات الرئيسية الناجحة في البرنامج وتوسيع نطاقها الجغرافي مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ البرنامج ودعم جهود مواجهة الزيادة السكانية.



اختيار أسيوط لتنفيذ برنامج أسرة



القيادات التنفيذية والشعبية تشارك في انطلاق المشروع



انطلاق برنامج أسرة بأسيوط



محافظ أسيوط يشهد إطلاق فعاليات تنفيذ برنامج أسرة بالمحافظة (4)



محافظ أسيوط يشهد إطلاق فعاليات تنفيذ برنامج أسرة بالمحافظة (5)



محافظ أسيوط يشهد إطلاق فعاليات تنفيذ برنامج أسرة بالمحافظة (7)



محافظ أسيوط يشهد إطلاق فعاليات تنفيذ برنامج أسرة بالمحافظة (8)