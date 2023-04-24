وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 470 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقتل نحو 470 جنديا أوكرانيا على خمسة محاور قتال أساسية، خلال يوم.



وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقتله قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه تم "تحييد" مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وتدمير مستودع ذخيرة ، ومقتل 70 جنديا على محور كوبيانسك .



وأضاف أنه تم القضاء على 60 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان ، و 20 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.



واشار الى أن القوات الروسية قتلت 40 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون، وتم تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع وإصابة 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة.



ولفت المتحدث الى استمرار الهجوم الروسي على الأحياء الغربية لمدينة أرتيوموفسك على محور دونيتسك، وذلك بدعم من القوات المحمولة جوا وسلاح الجو والمدفعية حيث تجاوز قتلى القوات الأوكرانية هناك 280 جنديا.