ميناء العريش استقبل 86 سفينة بنهاية عام 2022

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تطور حركة التداول بميناء العريش لعام 2022، حيث استقبل ميناء العريش البحري عدد 86 سفينة خلال عام 2022 لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 336.416 ألف طن بزيادة 32 سفينة عن عام 2021.

ويتولى ميناء العريش تصدير وتداول للعديد من المواد كالملح، والكلينكر، وغيرها، ومن المتوقع ارتفاع في أعداد السفن والمشروعات المقامة بالميناء بعد الانتهاء من أعمال التطوير نظراً لموقع الميناء الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط.

وسبق ليمناء العريش في يوليو الماضي استقبال السفينة Topaz Moskova "صاحبة الحمولات الثقيلة"، وكانت السفينة محملة بمعدات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار دعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات؛ لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، وكانت حمولة السفينة 3500 طن، تحتوي على عدد 2 محولات قدرة وتوربينات ومستلزمات لمحطة الكهرباء.

وساهم ميناء العريش في استقبال السفن التي تم شحنها بمعدات إغاثة لدولتي سوريا وتركيا ومساعدات إنسانية وطبية وإرسالها من ميناء العريش نظراً لقرب الميناء من هاتين الدولتين.

وقامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأعمال تطوير ميناء العريش بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة قناة السويس، وتنفيذ هذا التطوير من خلال شركات مقاولات وطنية مصرية وهي المقاولون العرب والغرابلي.