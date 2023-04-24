مع انتشار الحديث عنها عقب ارتفاع أسعار الذهب.. ما السبائك البلدى؟

كتب إسلام سعيد

مع ارتفاع الطلب على الذهب في مصر الفترة الأخيرة وتحديدًا سبائك الذهب، بدأ المستهلك يسمع بعض المصطلحات الغريبة التي لم تكن متداولة عن الذهب في مصر، ومنها مثلاً السبائك البلدي، فما هي السبائك البلدي؟ وهل يمكن للمستهلك العادي شرؤها.

بحسب مصادر في سوق الصاغة ، تعتبرالسبايك البندقي البلدي وسيلة للتعامل بين التجار والمنتجين، وتكون غير مدموغة، فهي تعبر فقط عن وزن ذهب بين التجار، بمعنى أنه يتم بيعها بين التجار كذهب خام وليست للبيع النهائي للمستهلك وتتميز بأنها ذات أوزان كبيرة.

وأشار ت المصادر في تصريحات خاصة، إلى أنه ممنوع تداولها بين الأفراد بشكل رسمي لعدة أسباب، أبرزها، أنها غير مدموغة بختم مصلحة الدمغة والموازين لأنها للتداول الداخلي في الصاغة، كما أنها لا تحمل اسما تجاريا معينا مثل باقى السبائك في السوق.

وحذر المصدر من شراء السبائك الذهب البلدي أو غير المدموغة أو غير المعروف مصدرها لأنها قد تكون فخ كبير للمستهلك وقد يقع فريسة للنصب لأن عيارها يكون غير مضبوط.