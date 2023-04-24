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مصادر لـ القاهرة الإخبارية: التنسيق مستمر مع السودان لتوفير ممرات آمنة

الإثنين، 24 أبريل 2023 07:42 م
مصادر لـ القاهرة الإخبارية: التنسيق مستمر مع السودان لتوفير ممرات آمنة معبر أرقين
محمد عبد العظيم

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ذكرت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، أن التنسيق مستمر مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها، ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها.
 
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورا حصرية للحظة وصول طائرة تقل مصريين عائدين من مناطق النزاع فى السودان، عبر مطار شرق القاهرة، ومن المتوقع وصول أعداد أخرى، كما أن هناك رحلات برية أخرى تصل عن طريق معبر أرقين والذى يستقبل جنسيات أخرى والذى يقدم كل التسهيلات للجميع.
 
من ناحية أخرى قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، إن المعبر سيستقبل عددا من حافلات نقل الركاب التى تتوافد من المدن السودانية المختلفة والبعيدة عن مواقع التوتر والاشتباكات بين الأطراف السودانية خاصة الخرطوم وأم درمان.
 
وأضاف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، أن هناك أكثر من نقطة انطلاق كانت خارج مدينة الخرطوم وأم درمان انطلقت منها تلك الحافلات التى توافدت على معبر أرقين البرى فى ساعات متأخرة من الأمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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