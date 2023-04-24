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مسلح يطعن إمام مسجد فى الجزائر ويصيبه بجروح خطيرة

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:08 م
مسلح يطعن إمام مسجد فى الجزائر ويصيبه بجروح خطيرة الشرطة الجزائرية
وكالات

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أصيب إمام مسجد بولاية تلمسان غربي الجزائر، بجروح خطيرة، بعدما أقدم شخص على طعنه بخنجر بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين.
 
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن إمام مسجد "على بن أبي طالب" ببلدية مغنية الشيخ سعيد تمتري، تعرض لطعنة خنجر تحت الكتف بعد صلاة الظهر.
 
وأوضحت أن الجاني الذي لم تتضح دوافعه بعد، بادر بالاعتداء على شاب وسبب له جروحا على مستوى الوجه قبل أن يشرع في طعن الإمام.
 
وجرى نقل الإمام المصاب إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات البلدة، نظرا لخطورة جراحه، حيث اخترقت الطعنة الرئة، بحسب المصدر ذاته.
 
وقال الطبيب المتابع للحالة، إنه بصدد إجراء عملية جراحية عاجلة للإمام في محاولة لإنقاذ حياته.

الجزائر

الشرطة الجزائرية

طعن إمام مسجد بالجزائر



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