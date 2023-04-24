اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول عسكرى أوكرانى: القوات الروسية تقصف مدينة "نيكوبول" بالمدفعية الثقيلة

الإثنين، 24 أبريل 2023 08:32 ص
مسئول عسكرى أوكرانى: القوات الروسية تقصف مدينة "نيكوبول" بالمدفعية الثقيلة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهي ليسك، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية قصفت مدينة نيكوبول، مستخدمة المدفعية الثقيلة، خلال الساعات الماضية.

وأضاف ليسك - وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "خلال الساعات الماضية، ضربت القوات الروسية نيكوبول بالمدفعية الثقيلة، ولم ترد أنباء حتى الآن عن إصابات بشرية جراء القصف".

وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث؛ لتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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