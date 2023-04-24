مراكز الشباب بالإسكندرية تستقبل مليونا و656 ألف مواطن خلال عيد الفطر المبارك

واصلت مراكز الشباب بالإسكندرية ، استقبال المواطنين من كل الفئات والمراحل العمرية، ضمن فعاليات المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، تحت عنوان "العيد أحلى بمراكز الشباب" لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء عيد الفطر المبارك.

وأثنى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، "على المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، بهدف تحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب، وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

وكلف اللواء محمد الشريف المختصين بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالإسكندرية لاستقبال المواطنين، وإتاحة كل الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مراكز الشباب بالإسكندرية استقبلت مليونا و656 ألفا من الجماهير والأعضاء والمصطافين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت مراكز الشباب خلال اليوم الأول من العيد نحو 505 آلاف مواطن، وفى اليوم الثانى نحو 565 ألفا، وفى اليوم الثالث نحو 502 ألف مواطن، وذلك من خلال المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب".

وتضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ "يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين في النطاق الجغرافي لمركز الشباب والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال، وتوزيع هدايا على الأطفال وامتدت الاحتفالات من داخل المركز إلى الشوارع والمناطق المحيطة بالمركز لمشاركة الأهالى والمواطنين فرحتهم بالعيد .