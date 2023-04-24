محكمة برازيلية تستدعى الرئيس السابق بولسونارو لسماع شهادته بقضية اقتحام مقرات الحكومة

وكالات

حددت المحكمة العليا فى البرازيل، 26 أبريل الجارى لسماع شهادة الرئيس السابق جايير بولسونارو، فيما يتعلق باقتحام أنصاره لعدد من المقرات الحكومية من بينها القصر الرئاسى، فى 8 يناير الماضى 202، بحسب رويترز.

جاء هذا الاستدعاء على خلفية نشر جايير بولسونارو، مقطع فيديو ورسالة نصية بعد خسارته للانتخابات الرئاسية فى بداية العام الجارى، شكك خلالها فى نتائج الانتخابات، وهاجم النظام الانتخابى بأكمله، ليقوم بحذفها بعد ساعات.

واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو، فى 8 يناير الماضى، القصر الرئاسى ومقرات حكومية أخرى فى العاصمة برازيليا، احتجاجاً على نتائج الانتخابات التى جاءت بالرئيس الحالى لولا دا سيلفا.

وعاد جايير بولسونارو، من الولايات المتحدة، قبل أسابيع، بعد أن غادرها قبل يومين من انتهاء ولايته الرئاسية.