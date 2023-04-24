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محافظ الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات من الشوارع خلال عيد الفطر المبارك

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:25 م
محافظ الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات من الشوارع خلال عيد الفطر المبارك رفع 45 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر المبارك
كتبت – مرام محمد

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اللواء أحمد راشد: توزيع 150 ألف كيس بلاستيكي مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات

شهدت إجازة عيد الفطر المبارك جهود مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع كافة المخلفات وتنفيذ أعمال التجريد والكنس للشوارع والمحاور الرئيسية، حيث تمكنت المحافظة من رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من خلال حملات هيئة النظافة حتي اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال اجازة عيد الفطر حيث تم تشكيل مجموعات عمل بهيئة النظافة والتجميل مكونه من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لرفع أى مخلفات أولا بأول على مدار اليوم الي جانب دفع المراكز والمدن بحملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات بالواحدات المحلية.

وأضاف بأنه قد تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية والبراجيل وكرداسة ومجمع القمامة بشبرا منت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم كما تم توزيع 150 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز بالدفع بقطاعات الحدائق عقب إجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية والميادين لإعادتها إلى صورتها السابقة .

توزيع 150 ألف كيس بلاستيكي مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات
توزيع 150 ألف كيس بلاستيكي مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات

 

جهود رفع القمامة من شوارع القمامة
جهود رفع القمامة من شوارع القمامة

 

رفع 45 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر المبارك
رفع 45 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر المبارك

 

رفع القمامة من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر
رفع القمامة من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر

 

رفع القمامة من شوارع الجيزة
رفع القمامة من شوارع الجيزة

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