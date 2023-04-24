ما مرض الساركويد "التهاب أعضاء الجسم"؟

كتب – حسام الشقويرى

تشمل الأعراض العامة لمرض الساركويد التعب وآلام المفاصل وفقدان الوزن. ولكنها تختلف باختلاف العضو المصاب بالحالة، تحدث الحالة عندما تنمو الخلايا الالتهابية في الأعضاء ، وغالبًا ما تكون الرئتين (تسمى الساركويد الرئوي) والعقد الليمفاوية والعينين والجلد. تسمى هذه المجموعات الصغيرة من الخلايا الأورام الحبيبية. وفقا لما نشره موقع helpguide

ويشفي الساركويد من تلقاء نفسه حوالي 60 % من الوقت.و عندما لا يحدث ذلك ، يمكن أن يساعد علاج أعراضه في تحسين وظيفة الرئتين والأعضاء الأخرى. سيتعافى الكثير من الناس دون مضاعفات دائمة. لكن بالنسبة للآخرين ، يكون المرض تقدميًا ، وفي الحالات الخطيرة ، قد تكون عملية زرع الأعضاء ضرورية.

علامات وأعراض الساركويد

يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض الساركويد من ظهور تدريجي للأعراض بمرور الوقت ، وتستمر الأعراض لسنوات ، بينما تظهر الأعراض لدى البعض الآخر فجأة ، ثم تختفي سريعًا بعد ذلك.

ومع ذلك ، لا يعاني البعض الآخر من أعراض ويدركون فقط أنهم مصابون بمرض الساركويد عندما يخضعون لتصوير الصدر بالأشعة السينية لسبب آخر.

عندما يظهر الساركويد في أعضاء أخرى غير الرئتين ، فقد تعاني أيضًا من:

طفح جلدي من نتوءات حمراء على ساقيك وتغيرات جلدية أخرى

وجع بطن

عيون مؤلمة أو حكة

الغدد الليمفاوية منتفخة وناعمة

الم المفاصل

فقر دم

خفقان القلب

ضعف العضلات

عند ظهور الساركويد في الرئتين ، قد تشعر بما يلي:

صفير

آلام في الصدر

الشعور بضيق في التنفس

يسعل

أسباب وعوامل الخطر لمرض الساركويد

السبب الدقيق للساركويد غير معروف. لكن يُعتقد أن مزيجًا من الاستعداد الوراثي والتعرض للمحفزات البيئية (مثل الغبار أو العفن) قد يكون مسؤولاً ، وأن الساركويد هو نتيجة لمحاولة الجهاز المناعي درء مادة غير معروفة ، يُرجح استنشاقها من الهواء.السهم الأيمن

عندما يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح ، يحدث الالتهاب عندما تحاول الخلايا المناعية محاربة "هجوم" من مادة غريبة (من جراثيم مثل البكتيريا والفيروسات). ومع ذلك ، في شخص مصاب بالساركويد ، تتجمع هذه الخلايا معًا وتشكل كتلًا (أورامًا حميدة) في الأعضاء.

لا يوجد علاج لمرض الساركويد ، ولكن يمكن أن يختفي من تلقاء نفسه ، وإذا لم تكن لديك أعراض أو أعراض خفيفة ، فقد لا تحتاج إلى علاج.