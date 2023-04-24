ما تكترش من الأطعمة الدسمة والمكسرات فى العيد.. تسبب النعاس بعد الأكل

كتبت إيناس البنا

يشعر معظم الناس بثقل في جفونهم بعد فترة وجيزة من تناول وجبة كبيرة، خاصة في العيد والتي يكثر فيها الولائم ووجبة الفطور والغداء، قد تتساءل ما الذي يسبب النعاس بالضبط بعد الأكل، لحسن الحظ ، قد لا يكون التعب بعد الأكل، والذي يُطلق عليه أيضًا النعاس بعد الأكل ، مدعاة للقلق إذا لم يتعارض مع عمل الشخص أو مدرسته أو حياته الاجتماعية.

ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن يكون لانخفاض الطاقة بعد الغداء عواقب على إنتاجية مكان العمل ويزيد من مخاطر وقوع الحوادث

ما هو النعاس بعد الأكل؟



النعاس بعد الأكل وفقا لموقع " webmd "، ويسمى أيضًا النعاس بعد الأكل ، يشير إلى الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام

ما الذي يسبب النعاس بعد الأكل؟



يمكن أن يؤثر تكوين الوجبة على ما إذا كان الشخص يشعر بالنعاس بعد الأكل، من المرجح أن تسبب الوجبة الكبيرة النعاس، ويمكن أن يكون لبعض الأطعمة والعناصر الغذائية تأثير أيضًا، وجدت الأبحاث أن الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الكربوهيدرات أو السعرات الحرارية قد تزيد من النعاس.

تشمل العوامل الأخرى التي قد تلعب دورًا في النعاس بعد الأكل توقيت وجبة الشخص وجدول العمل والصحة العامة والتعرض لضوء النهار وتكوين الجسم، قد يكون النعاس بعد الأكل أيضًا أحد أعراض النعاس المفرط أثناء النهار، والذي يمكن أن يحدث نتيجة قلة النوم في الليل بسبب الأرق أو مشكلة أخرى في النوم.

ما هي الأطعمة التي يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس؟



الأطعمة الغنية بالدهون غنية وثقيلة:

قد يصعب هضم الأطعمة الغنية بالدهون ، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية الإرهاق بعد الوجبة.

الوجبات الغنية بالكربوهيدرات من النعاس:

بالإضافة إلى الدهون، وجدت بعض الأبحاث أن الوجبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات تزيد من الشعور بالإرهاق بعد الأكل.

المكسرات غنية بالميلاتونين:

الجوز والفستق وغيرها من المكسرات تحتوي على أعلى مستويات الميلاتونين من الأطعمة النباتية، نظرًا لتأثيرات الميلاتونين على النوم ، فإن تناول كمية كبيرة من المكسرات قد يؤدي إلى الشعور بالنعاس.

ما هي طرق منع النعاس بعد الأكل؟



تناول الطعام بانتباه : فقد يساعد تجنب الوجبات الكبيرة والثقيلة التي يمكن أن تزيد من الرغبة في النوم بعد الأكل.

خذ قيلولة سريعة: فالأشخاص الذين يأخذون قيلولة من 15 إلى 45 دقيقة بعد الوجبة بوقت قصير يشعرون بنعاس أقل ويقظة أكثر بعد الاستيقاظ.

ابحث عن الضوء الساطع: قد يكون للتعرض للضوء الساطع تأثير مشابه للغفوة على النعاس بعد الأكل مع القدرة على تحسين اليقظة.

تحسين النوم ليلا: الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا يمكن أن يقلل من النعاس المفرط أثناء النهار.

تجنب تناول الطعام في وقت متأخر جدًا من الليل: في حين أن النعاس بعد الوجبة غالبًا ما يرتبط بالغداء، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بعد العشاء ، خاصةً عند تناوله في وقت متأخر من المساء.

حافظ على رطوبتك: وتناول الماء هو عامل آخر يؤثر على الطاقة والإرهاق، فيمكن أن يؤدي كل من الجفاف وفرط الماء إلى الشعور بالتعب والإرهاق