لو لسه ما خرجتش فى العيد..أبو جالوم ونبق محميتان للغوص والسفارى ومراقبة الطيور

كتبت منال العيسوي

على بعد 500 كيلو من قلب القاهرة، يوجد أجمل مكان على الإطلاق، له سمات عالمية من حيث الجمال الطبيعى، ليست مجرد رحلة وإنما الوقت الذى ستقضيه هناك سيعيدك بعد الإجازة بطاقة مختلفة تمنحك التميز، إنها محمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، التى تم إعلانها عام 1992، وتصل مساحتها حوالى 500كم2، فهى المحمية الأولى فى مصر التى تم وصفها بمحمية المناظر الطبيعية.

خلال هذا التقرير ستتعرف على أهم المعلومات عن هذه المحمية، التى لها طبوغرافية مميزة، نعم مكان سترى فيه كل شيء يمكن أن تتخيله، ففيها تحتضن الجبال الشواطئ ، جمالها ليس فقط فوق الارض وانما ايضا تحت البحر وفى السماء ، اينما وقعت عينك يمينا أو يسار ستجد ما يبهرك.

محمية أبو جالوم تحتوى على تنوع مختلف من الجمال الطبيعى الذى أبدع الخالق فى تصميمة، ولذلك تجدها تحتوى على أنظمة بيئية متنوعة، ففيها اجمل الشعاب المرجانية والكائنات والحشائش البحرية واللاجونات، اضافة للأنظمة البيئية الصحراوية والجبلية.

فى محمية أبو جالوم أيضا تعيش وسط الطبيعة البكر التى لم يصل اليها اثر التغيير عن صنع الله ، فما زالت بختم الله عليها ، تذخر بالجبال والوديان التى قد ترى فيها الحيوانات والطيور والنباتات البرية تعيش فى هدوء وتراقب زائريها كما يفعل الزائرين معهم .

كل هذه المقومات الربانية جعلت من محمية أبو جالوم منطقة جذب سياحى، وخاصة لهواة الغوص والسفارى ومراقبه الطيور والحيوانات، فهى تضم منطقة حوالى 165 نوع من النباتات .

محمية أبو جالوم اهم ما يميزها وجود النظام الكهفى تحت الماء، و هو يمتد لأعماق تصل الى أكثر من 100 متر تقريبا. وتعمل وزارة البيئة جاهدة على المحافظة على هذا النظام الكهفى، والنظام البيئى للمحمية الذى يعتبر من عوامل الجذب السياحى للمنطقة.