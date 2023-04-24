اليوم السابع
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الإثنين، 24 أبريل 2023 02:54 م
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كيف ساهمت جامعة الإسكندرية فى تحالف المساواة بين الجنسين؟..تعرف على التفاصيل

الإثنين، 24 أبريل 2023 02:00 م
كيف ساهمت جامعة الإسكندرية فى تحالف المساواة بين الجنسين؟..تعرف على التفاصيل جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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استطاعت جامعة الإسكندرية الإسهام في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وبعد عامين من تشكيل تحالف جامعات المساواة بين الجنسين، والذي يضم إحدى عشرة جامعة عالمية فرانكوفونية، من ضمنها جامعة الإسكندرية، أصدرت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) الكتيب النهائي الملخص لإنجازات التحالف.

وقالت الدكتورة غادة عبد الوهاب الخياط، رئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية الأعمال، المدير التنفيذى لمركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، انها شاركت فى ورشة عمل منتصف الشهر الماضي بباريس ممثلة لجامعة الإسكندرية لمناقشة عمل التحالف الفرانكوفوني للمساواة بين الجنسين فى الجامعات، موضحة أنها تبنت العمل على المشروع من خلال تطوير المحور الرابع من المحاور التى إعتمدها التحالف وهو محور "التعليم القائم على المساواة".

" Gender egalitarian Pedagogy"، والتى أسهمت فيه منظومة الإبتكارات التربوية بالجامعة .  

 وأضافت فى تصريحات أن فترة العمل مع التحالف كانت فرصة لعرض إنجازات الدولة المصرية فيما يخص العمل على قضية المرأة والمساواة بين الجنسين، وعرض مجهودات جامعة الإسكندرية في هذا المجال وما يتم إنجازه من خلال وحدة  مناهضة العنف ضد المرأة، حيث تمت الإشارة إلى هذه المجهودات في الكتيب المنشور، ولفتت إلى استمرارية إسهام جامعة الإسكندرية من خلال قبول مجموعة جديدة من المتدربين على المووك ، وذلك في الرابع من شهر أبريل 2023 والذي كان ثمرة لمشروع Open2Sustain، والذي شاركت فيه عدد من الجامعات الفرنكوفونية العالمية منها جامعة الإسكندرية.

وأضافت أن جامعة الإسكندرية تقدمت بمقترح للمجلس القومي للمرأة بتعميم تدريب الأساتذة على التعليم القائم على المساواة كمبادرة مبتكرة من جامعة الإسكندرية ومن المتوقع أن تأتي بثمار عديدة على مستوى التعليم الجامعي.


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