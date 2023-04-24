قوافل طبية أمام الحدائق بكفر الشيح لإجراء الكشف المجانى وصرف الأدوية

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، قافلة طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا بمحافظة كفر الشيخ، في رابع أيام عيد الفطر المبارك أمام حديقة صنعاء بكفر الشيخ، ومدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية (الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، كما تتضمن أيضا صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة.

وأضافت أن هذه القوافل تطلقها وزارة الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف والعلاج المجاني، وذلك لتوفير الجهد والوقت وتخفيف العبء عن المواطن، وتقديم خدمة صحية جيدة ومميزة للمواطن والمقيم بكفر الشيخ

يأتي ذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة آمال حجاج، مديرة الرعاية الأساسية بالمديرية، وبالتنسيق مع إدارة تنظيم الأسرة بقيادة الدكتور محروس، وإدارة التمريض بالمديرية برئاسة مايسه محمد، وبالتعاون مع إدارة دسوق بقيادة الدكتور محمد فوزي.