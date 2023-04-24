فرنسا تجلى 388 شخصا من السودان إلى جيبوتى

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الإثنين، إجلاء 388 شخصا من العاصمة السودانية الخرطوم، إلى جيبوتي منذ أمس الأحد، وسط أعمال عنف تشهدها البلاد وخلفت أكثر من 420 قتيلا و3700 مصاب.

وذكر بيان الخارجية الفرنسية، أنه تم إجلاء 388 شخصا من حوالي 30 دولة، من بينها فرنسا، وأيضا من إفريقيا وأمريكا وآسيا، وتم نقلهم إلى جيبوتي على 4 دفعات ينفذها الجيش الفرنسي.

وأفاد البيان بأن وزارتي الخارجية والدفاع تواصلان الجهود لضمان سلامة المواطنين الفرنسيين.

وقدمت فرنسا، الشكر للسلطات الجيبوتية على مساعدتها على تنفيذ عملية الإجلاء، وأعربت عن شكرها "لكل الأطراف السودانية التي سهلت إجلاء مواطنيها".

وأضافت الخارجية، في بيانها، أن فرنسا تجدد دعوتها للأطراف كافة إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار السياسي، وأكدت أن باريس لا تزال على اتصال دائم ووثيق مع شركائها الأوروبيين، ويتم تضافر جهود كل أجهزة الدولة لضمان تنفيذ عمليات إجلاء جديدة في أسرع وقت ممكن.