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عائد من السودان: نحمد الله على الأمن والأمان ونشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحة

الإثنين، 24 أبريل 2023 07:05 م
عائد من السودان: نحمد الله على الأمن والأمان ونشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحة عائد من السودان
ماجد تمراز

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قال أحد العائدين من السودان، إنه يعمل موظفا دوليا في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومقيم في السودان منذ عامين ونصف العام.

وقال خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز: "منذ بداية الأحداث، تواصلنا مع السفارة المصرية، ومع السفير بشكل مباشر، وكانت النصيحة الأولى توفير مياه وطعام وعدم نزول الشارع والاحتماء في المنازل، ونحن التزمنا خطوة بخطوة".

وأضاف: "وصلنا لمرحلة ضرورة النزول، ولكن أسفل المنزل كان الأمر خطير، فتواصلنا مع السفارة، فنصحتنا بالتوجه بشكل هادئ إلى بورسودان".

وتابع: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، لمجهوداتهم داخل وخارج مصر، فالسفارة كانت تطمئنا وتابعت معنا خطوة بخطوة".

وقال: عندما نرى الأوضاع في الدول الأخرى، نشكر الله على ما تنعم به مصر من أمن وأمان".

 


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