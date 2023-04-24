عائد من السودان: نحمد الله على الأمن والأمان ونشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحة

ماجد تمراز

قال أحد العائدين من السودان، إنه يعمل موظفا دوليا في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومقيم في السودان منذ عامين ونصف العام.

وقال خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز: "منذ بداية الأحداث، تواصلنا مع السفارة المصرية، ومع السفير بشكل مباشر، وكانت النصيحة الأولى توفير مياه وطعام وعدم نزول الشارع والاحتماء في المنازل، ونحن التزمنا خطوة بخطوة".

وأضاف: "وصلنا لمرحلة ضرورة النزول، ولكن أسفل المنزل كان الأمر خطير، فتواصلنا مع السفارة، فنصحتنا بالتوجه بشكل هادئ إلى بورسودان".

وتابع: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، لمجهوداتهم داخل وخارج مصر، فالسفارة كانت تطمئنا وتابعت معنا خطوة بخطوة".

وقال: عندما نرى الأوضاع في الدول الأخرى، نشكر الله على ما تنعم به مصر من أمن وأمان".