اليوم السابع
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ضبط قضايا غش تجارى وحيازة منتجات مجهولة المصدر فى الجيزة

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:09 ص
ضبط قضايا غش تجارى وحيازة منتجات مجهولة المصدر فى الجيزة حملة تموين - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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أعدت إدارة مباحث التموين، حملة لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع والمنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر، خاصة مع إقبال المواطنين على الشراء خلال فترة عيد الفطر، واستهدفت الحملة عددا من الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير 61 قضية حيازة منتجات مجهولة المصدر، وإدارة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة لحوم ودواجن مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كما أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى حجب سلع عن البيع بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

 


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غش تجاري

ضبط قضايا تموين

امن الجيزة



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