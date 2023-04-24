ضبط راكب حاول تهريب 574 وحدة قطع غيار تكييفات بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من قطع غيار التكييفات، ومحاولة راكب مصري آخر حاول تهريب كمية من التليفونات المحمولة.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عبد الرحمن ناصر مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

وقام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف أحمد خيري رضوان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من قطع الغيار، قام احمد عمر كحك مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من احمد جمال رشدي و وليد جمال و اسلام رافت تحت اشراف تامر عادل مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٥٧٤ وحدة قطع غيار خاصة بالتكييفات عبارة عن وحدات تحكم، حساسات، محابس.

أما المحاولة الثانية فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الخليج القادمة من البحرين حيث استوقف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد قاسم و أنور علي واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات يشتبه أن تكون تليفونات، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف أحمد محمد عبد السلام مأمور الجمرك بتفتيش الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط عدد من التليفونات المحمولة مخبأة بين الملابس بحقيبة الراكب، قام أسامة دياب مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من أحمد عبد السلام وإسلام رأفت تحت إشراف أحمد سيد عافية مدير الحركة وذلك لعد وتحريز المضبوطات التي بلغت 32 تليفون محمول.

فيما أمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.