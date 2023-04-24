ضبط راكب حاول تهريب أكثر من كيلو سبائك ذهب فى ملابسه الداخلية.. صور

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري يعمل بمهنة مرموقة، تهريب كمية من السبائك الذهبية أسفل ملابسه الداخلية، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كيجالي، استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازة ما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٦٥ شريط لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات باجمالي ٦٤٥ قرص.

اما المحاولة الثانية فكانت اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت حيث استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا والذي تلاحظ له وجود فواتير شراء من محلات الذهب، قام الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك بتكليف الدكتور مؤمن حسن بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط كمية من السبائك الذهبية اخفاهم الراكب داخل جيب سحري اسفل ملابسه الداخلية السفلية، قامت لجنة مشكلة من محمد نبيل طلب و محمد فتح الله و مؤمن حسن مآمير الجمرك في حضور محمد سيد خليل و اسلام ربيعي من إدارة الامن الجمركي وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ستة سبائك ذهبية وزنها كيلو و خمسين جرام.

أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.