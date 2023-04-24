صور حصرية لـ القاهرة الإخبارية للحظة وصول طائرة تقل مصريين عائدين من السودان

الأمير نصرى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورا حصرية للحظة وصول طائرة تقل مصريين عائدين من مناطق النزاع فى السودان، عبر مطار شرق القاهرة، ومن المتوقع وصول أعداد أخرى، كما أن هناك رحلات برية أخرى تصل عن طريق معبر أرقين والذى يستقبل جنسيات أخرى والذى يقدم كل التسهيلات للجميع.

وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أكد أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه من قبل الجانب.