صحة الدقهلية فى المركز الثانى جمهورية بمبادرة التشخيص عن بعد بواقع 4078 كشف

الدقهلية - شريف الديب

ساهمت مستشفيات الصحة بمحافظة الدقهلية، بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار لجميع المواطنين، والتى استهدفت إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مديرية الصحة بالدقهلية، لها دور كبير وهام في انهاء قوائم الانتظار وأي مواطن يستطيع الجزم بأن هناك طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتقديم جميع الخدمات الصحية بالمستوى الذي يستحقه المواطن المصري، مما يبرهن على جدية الدولة المصرية في دعم صحة المواطن مؤكدا أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة من أكبر الانجازات الصحية في تاريخ الدولة المصرية، كما ان وزارة الصحة قامت بإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، ومن أهم الأحداث في الفترة الأخيرة أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد "حصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات التى تم مناظرتها بواقع 4078 حالة منذ بداية تفعيل المنظومة.

وأضاف أن الفضل يعود إلي فريق عمل المبادرة الرئاسية، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية .

وقالت الدكتورة مى فوزى مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة، أنه فيما يخص المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار أنه يتم إجراء ما يناهز 1500 عملية خلال الشهر الواحد بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية والجامعية فضلاً عن الخاصة لافتة إلى حرص فريق نفقة الدولة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم فهدفنا دائما الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية وإدارة العلاج على نفقة الدولة تقوم باستصدار قرابة العشرة آلاف قرار علاج على نفقة الدولة شهريا.