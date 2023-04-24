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شروط هامة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. تعرف عليها

الإثنين، 24 أبريل 2023 10:25 ص
شروط هامة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. تعرف عليها هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

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النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية في مصر تعلن بشكل دورى كل عام عن احتياجها لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية
 
-ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
-وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
-عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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