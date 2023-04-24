شاب سودانى فى معبر أرقين: مصر مرحبة بنا وأتاحت لنا فرصة المرور

الأمير نصرى

استطلعت كاميرا القاهرة الإخبارية، آراء بعض من وصلوا للجانب المصرى، حيث أشاد المواطنون السودانيون بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات عبور المصريين من السودان، ومختلف الجنسيات إلى معبر أرقين البرى.

وقال أحد الشباب السودانيين العائدين من السودان بمعبر أرقين: الحمد لله أننا وصلنا سالمين، رغم الوضع السيئ فى السودان، وشاكرين للدولة المصرية لإتاحة الفرصة لنا بدخول مصر، موضحا: أخترت مصر لأنها مرحبة بالسودانيين أما الطريق إلى اثيوبيا فهو خطر.

وأكد أن الدولة المصرية تقدم لنا كل الدعم وتيسير الإجراءات والفيزا، وشاكرين للدولة المصرية والأجهزة الحكومية التى تسهر على تسهيل إجراءات العبور.

وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أكد أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه من قبل الجانب.