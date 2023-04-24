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زراعة الغربية: المحافظة صفر تعديات على الرقعة الزراعية

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:00 م
زراعة الغربية: المحافظة صفر تعديات على الرقعة الزراعية تعديات على اراضى زراعية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أكد الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المحافظة انتهت من إزالة التعديات المختلفة على الأراضى الزراعية وسجلت "صفر" تعديات.

وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك جهود متواصلة تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ووضع خطط للقضاء على التعديات على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هناك لجان مرور دورية على مستوى الوحدات الزراعية والجمعيات لرصد التعديات على الرقعة الزراعية والتدخل الفورى حال ورود أى بلاغات والتدخل للازالة الفورية فى المهد.

 

 


 

 


محافظة الغربية

التعديات على الرقعة الزراعية

البناء المخالف

اخبار المحافظات



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