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رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

الإثنين، 24 أبريل 2023 09:33 ص
رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.
 
وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار السادس من أكتوبر ومعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.
 
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس جامعة القاهرة دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، وبسط سيطرتها على ربوعها، كما ثمن الجهود الكبيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتصارات مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في عموم سيناء.

جامعة القاهرة

محمد الخشت

تحرير سيناء

اخبار مصرية

السيسى

القوات المسلحة



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