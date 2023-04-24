رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

كتب: محمد أبو ضيف

تقدم المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإنابة عن كافة أعضاء النيابة بالتهاني للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين ل تحرير سيناء الغالية.

ودعا رئيس الهيئة للقوات المسلحة بالنصر وتسديد الخطى، ولمصر العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالازدهار والأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء القوات المسلحة والشرطة، اللذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر وروت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة وكافة ربوع الوطن، لينعم شعب مصر العظيم بالأمن والأمان.