اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:50 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء الدكتور القس أندريه زكى
كتب: محمد الأحمدى

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بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وقال رئيس الإنجيلية فى برقية التهنئة: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أبعث لكم والشعب المصرى العظيم بخالص التهنئة بذكرى تحرير سيناء الغالية، الأرض الغالية على قلوب المصريين، والتى شهدت بطولات جنودنا البواسل من شهداء القوات المسلحة، لتحرير أرض بلادنا كاملة".

وأرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

تحرير سيناء

الرئيس السيسى



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