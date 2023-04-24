خصم يومين من الراتب.. السعودية توضح عقوبة الغياب عن العمل بعد إجازة العيد

إيمان حنا

أوضح القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالسعودية الدكتور فيصل العصيمي، أن غياب الموظف في أول يوم دوام بعد إجازة العيد مباشرة يتسبب فى خصم يومان من راتبه، ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٤٧ وتاريخ ١٣٩١/٩/١٢هـ، على أن تراعى ضوابط أهمها ، أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد، وأن يكون غياب الموظف دون عذر، ولا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.

وأشار القاضي العصيمي إلى أنه في حصر الغياب بدون عذر يكتفى فقط بالحسم المادي المضاعف من الراتب، وأضاف إن غياب الطلاب والمعلمين عن المدارس خاضع لأنظمة ولوائح وزارة التعليم.



وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خفضت ساعات العمل للقطاع الحكومي خلال شهر رمضان وحددتها بـ6 ساعات فقط مراعاة لظروف الصيام، وحددت آخر يوم في عمل القطاع العام الخميس 22 رمضان الماضي الموافق 13 أبريل الجاري، ويستأنف العمل يوم 6 شوال الجاري، في حين بدأت إجازة القطاع الخاص الخميس 29 رمضان 20 أبريل لمدة 4 أيام.