حياة كريمة بالمنوفية.. 14 مجمعا خدميا حديثا للمواطنين فى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس خالد النمر، رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه يوجد 14 مركزا تكنولوجيا جديدا بواقع مجمع خدمات لكل وحدة محلية، تم تنفيذها من خلال مبادرة حياة كريمة بالمركز، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من كافة مجمعات الخدمات ويجرى الآن تجهيزها لبدء العمل بها.

وأضاف رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن مجمعات الخدمات الحديثة التى تم الانتهاء منها خلال مبادرة حياة كريمة، ويضم كل مركز تكنولوجى كافة الخدمات، منها: الشهر العقارى، التموين، البريد، وغيرها من كافة الخدمات.

وأشار إلى أن مجمعات الخدمات الحديثة التى تم تنفيذها فى كل وحدة محلية بالمركز سوف تخدم المواطنين وتوفر لهم مزيدا من الوقت والجهد.