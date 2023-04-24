حملات نظافة وتمهيد وتسوية الطرق بقرى مركز بيلا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نفذت الوحدات المحلية لقرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم الإثنين، حملات نظافة ورفع كفاءة وجودة الطرق والشوارع، فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، وإزالة نواتج تطهير الترع، وتمهيد الطرق وتوسعتها، والعمل على تيسير حركة المرور، وإبراز مظهر حضارى لمركز ومدينة بيلا.

في هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية لقري حاذق والحوة وروس الفرخ بمركز بيلا، حملات نظافة ورفع المخلفات ورفع الحاويات ونقاط تجمع القمامة ورش الشوارع، وتمهيد الطرق الداخلية بالقري، باستخدام الجليدر تيسيراً على المواطنين وتسهيل حركة المرور، وأيضاً تم استكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع وعمل الإصلاحات اللازمة لبعض كشافات الإنارة.



حملات نظافة ببيلا



رفع القمامة بقرى بيلا



رفع القمامة من الشوارع المجاورة للترع









