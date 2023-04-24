اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جوتيريش يعلن نقل مئات موظفى الأمم المتحدة من الخرطوم

الإثنين، 24 أبريل 2023 05:08 م
جوتيريش يعلن نقل مئات موظفى الأمم المتحدة من الخرطوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش
وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، "نقل المئات من موظفيها مع أسرهم من الخرطوم إلى بورتسودان بغرض إجلائهم إلى البلدان المجاورة".
 
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، "استمرار عمل البعثة الأممية داخل وخارج السودان"، داعيا إلى وقف الأعمال العدائية بالسودان والسماح بإجلاء المدنيين.
 
وحذر جوتيريش، من أن "النزاع في السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة والعالم أجمع"، مؤكدا أنه يتواصل مع طرفي النزاع في السودان ويدعوهما إلى وقف القتال في أقرب وقت ممكن.
 
وأضاف أن "الأمم المتحدة لن تغادر السودان وأدعو كل الأطراف المعنية إلى مواصلة نفوذها على طرفي النزاع للعودة إلى النظام".

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أنطونيو جوتيريش

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