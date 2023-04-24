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جوائز مادية وشهادات تقدير لـ400 من حفظة القرآن الكريم بقرية الرملية بطنطا

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:16 م
جوائز مادية وشهادات تقدير لـ400 من حفظة القرآن الكريم بقرية الرملية بطنطا
الغربية مصطفى عادل

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احتفلت قرية الرملية مركز طنطا بمحافظة الغربية بتكريم 400 من حفظة القرآن الكريم ممن شاركوا في المسابقة التي شهدتها القرية طوال شهر رمضان المبارك، بحضور رموز القرية وأولياء أمور الطلبة الفائزين المسابقة.
 
واستقبل الحضور حفظة القرآن الكريم بالتصفيق الحار وارتداء الطلاب الوشاح الخاص بالتكريم.
 
وبدأ الحفل بتلاوة قرآنية ثم تلاوة قدمها عدد من الطلاب الفائزين في المسابقة، وفي ختام الحفل تم توزيع جوائز مادية وعينية وشهادات تقدير على الفائزين.
 

طالبة من الفائزين تقرأ القرآن
طالبة من الفائزين تقرأ القرآن

 

 


محافظة الغربية

قرية الرملية

طنطا

حفظ القرآن الكريم

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حفظة القرآن الكريم



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