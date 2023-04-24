اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتى رجل وسيدة فى ظروف غامضة بالبحيرة

الإثنين، 24 أبريل 2023 08:31 م
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتى رجل وسيدة فى ظروف غامضة بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت منطقة الستين التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة، عثور الأهالى على جثة رجل وسيدة ملقاه داخل إحدى المصارف فى ظروف غامضة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا  بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين العثور على جثة رجل  يدعى "ي .م" وسيدة تدعى س .ا" ملقاه بإحدى المصارف القريبة من قرية الستين التابعة لمركز الرحمانية وبهما أثار طلقات نارية.

وتم انتشال جثث المتوفين من مياه المصرف ونقلهما إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور تحت تصرف النيابة العامة. 

وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة من جهودها من أجل كشف غموض هذه الواقعة ومعرفة ملاباستها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة. 

 

 

 


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