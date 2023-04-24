جمارك المطار تضبط موظفا حاول تهريب 51 جهاز آيفون

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة موظف بإحدي شركات الطيران تهريب كمية من التليفونات المحمولة.

يذكر أن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي أطقم الطائرات بواسطة حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك تقدم أحد أفراد الطاقم القادم من الشارقة لإنهاء الإجراءات وبتفتيش حقيبته تلاحظ لمامور الجمرك وجود عدد من التليفونات بين طيات الملابس بالحقيبة.

وقامت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف لجنة مكونة من مصطفي صادق و حسام الشافعي و محمود عباس مآمير الجمرك لاستكمال التفتيش اليدوي مما أسفر عن ضبط كمية من التليفونات مخبأة داخل البطانة الداخلية للحقيبة وداخل فتحة الجرار الخلفي لنفس الحقيبة، قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف كل من حسام الشافعي وعماد صلاح مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط كمية ثالثة من التليفونات المحمولة بلغت ٥١ تليفون أيفون.