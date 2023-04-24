تنافس من أجل التطوير.. إحلال وتجديد المعاهد الأزهرية بالدقهلية "صور"

الدقهلية : محمد الحبشي

تتنافس المؤسسات الحكومية المصرية علي التطوير والتحديث فيما بينهم، وذلك من أجل الوصول لأعلى مستويات الجودة وتقديم أفضل الخدمات المواطن المصرى.

وظهرت مؤسسة "الأزهر الشريف" في ذلك التنافس، حيث رصدت عدسة "اليوم السابع" التطوير الذي قامت به إدارة الأزهر الشريف لأحد المعاهد الموجوده في محافظة الدقهلية

وقامت مؤسسة الأزهر الشريف بإحلال وتجديد شامل للمعهد الأزهري في قرية الدراكسة التابع لإدارة منية النصر الأزهرية على أعلى مستوى من التجهيزات، حيث ظهر المعهد الأزهري بالدراكسه بعد انتهاء عمليات الصيانة والتجديد الشامله كصرح عملاق يتوسط الطريق العام بالقرية.

ويتواجد معهد الدراكسة الأزهري علي الطريق العام السريع الواقع مابين مدينتي دكرنس ومنية النصر ويخدم أبناء قرية الدراكسة من الصفوف الإبتدائي والإعدادي والثانوي للفتيات

وأعاد الأزهر الشريف إحلال وتجديد المعهد الأزهري وتجهيزه من الداخل بأفضل الإمكانيات التي توفر وتساعد الطالبات علي تلقي افضل خدمه تعليميه وتوفر كل سبل الراحه، لتشارك بذلك كل مؤسسات الدولة المصريه في التطوير نحو مستقبل أفضل والإنطلاق نحو "الجمهورية الجديدة".



الازهر الشريف يقوم بإحلال وتجديد في الدقهلية



تجديد معهد الدراكسة الأزهري



معهد الدراكسة الأزهري بعد التجديد



معهد الدراكسة التابع للازهر الشريف



