تموين الشرقية: 58 شونة وصومعة جاهزة لاستقبال 850 ألف طن قمح

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن مديرية التموين جاهزة لاستقبال محصول القمح لهذا العام 2023 ، بـ 58 موقعا تخزينيا، ما بين صوامع وشون حكومية متطورة، ومراكز تستخدم لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام بطاقة استيعابية تصل 850 ألف طن قمح. موزعة ما بين 30 ألف طن بمركز الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن، و90 ألف طن بالصالحية الجديدة، و60 ألف طن بمدينة ههيا، و60 ألف طن بأبو حماد والقرين، و60 ألف طن بالعاشر من رمضان، و30 ألف طن بمدينة الزقازيق و50 ألف طن قطاع خاص بأبوحماد، بالإضافة إلى 30 ألف طن بأبو كبير

وأضافت أن الشرقية تحتل المركز الأول على محافظات مصر فى توريد القمح وباذن الله هذا العام سيتم التوريد بكميات أكبر من كل عام وتم التأكد من صلاحية مواقع التخزين المحددة لاستقبال الأقماح ومطابقتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريق صحيحة وسليمة مع التنبيه على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة وعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الزراعة ومحافظة الشرقية والجهات المعنية حتى يتم التيسير على الموردين وصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.