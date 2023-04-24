تقرير أوروبى: استمرار ارتفاع أسعار البيض والدواجن بسبب أنفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

أكدت هيئة سلامة الغذاء الاوروبية EFSA أن خطر إصابة الدواجن بانفلونزا الطيور لا يزال مستمرا فى الأشهر المقبلة ، وهو ما سيؤدى بطبيعة الحال الى ارتفاع فى اسعار الدواجن والبيض.

وحذرت الهيئة فى تقرير لها نشرته صحيفة لابانجورديا الإسبانية من أن سعر البيض والدواجن سيستمر فى الزيادة بسبب تفشى انفلونزا الطيور ، ويرجع ذلك إلى حالات تفشي جديدة في الطيور والالتهابات التي تسببها الثدييات ، ومن المهم الإشارة إلى أن المخاطر منخفضة بالنسبة للإنسان ، ولكنها تؤثر على السلسلة الغذائية وترتفع تكلفة المنتجات.

ومع ذلك، فقد تباطأ انتشار فيروسات إنفلونزا الطيور عالية الإمراض (HPAI) ، ولا تحدث إلا في الطيور البرية مثل طيور النورس ، حيث إذا لم يتم توخي الحذر، فقد تصيب المزيد من الدواجن.

تم إعداد التقرير من قبل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي (EURL) ، اللذين علقوا على أن فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا كانت أكثر البلدان تضررًا في الاتحاد الأوروبي.

وتعد إنفلونزا الطيور مصدر قلق عالمي في الوقت الحالي، حيث يشهد العالم أسوأ انتشار لها على الإطلاق، حيث انتشر الفيروس إلى ثدييات أخرى، وفى الولايات المتحدة الامريكية .

وأوضحت أنه يتم توفير حوالي 12 مليون دولار لحكومات الولايات والقبلية والمحلية؛ للسيطرة على مرض الهزال المزمن، وهو مرض قاتل دائمًا بين ذوات الحوافر، مثل الغزلان والأيائل الذي يصيب القطعان عبر معظم جبال الغرب.