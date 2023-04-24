تعليمات مهمة لزيارة المتحف المصري الكبير.. تعرف عليها

كتب محمد أسعد

وضعت الإدارة المسئولة عن الجولات الإرشادية ب المتحف المصري الكبير مجموعة من التعليمات لزوار المتحف حاجزي الجولات عبر الموقع الالكتروني.

والتعليمات المنشورة على الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر الزيارة هي:

• لحجز مجموعات تضم أكثر من 10 أفراد أو مجموعات مع مرشد خاص، يتم التواصل على legacy.booking@hassanallam.com

• تتوفر أماكن انتظار محدودة للسيارات .

• تذاكر الدخول المجانية متاحة فقط فى شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات.

• لا يسمح بإحضار طعام ومشروبات من الخارج.

• يُسمح بالتصوير الشخصي غير المهني وغير التجاري باستخدام الكاميرات المحمولة الصغيرة والهواتف المحمولة.

• يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافية، والكاميرات ذات العدسات القابلة للإزالة، وأضواء التصوير، والحوامل، والكاميرات الطائرة.

• جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد.

الجدير بالذكر أن عن أسعار تذاكر الزيارة للمصريين هي:

للمصري البالغ فوق سن الـ21 سعر التذكرة 150 جنية.

للمصري من سن 6 سنوات وحتى 21 سنة سعر التذكرة 75 جنية.

للطالب المصري سعر التذكرة 75 جنية.

وبالنسبة لكبار السن فوق 60 سنة سعر التذكرة 75 جنية.

وتذاكر الدخول المجانية متاحة فقط فى شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات.

وبالنسبة للأجانب فسعر التذكرة 1000 جنية للزيارة لمن هو فوق 21 سنة، و 500 جنية لمن هم بين 6 سنوات و 21 سنة، و500 جنية للطلاب الأجانب.

ويتم حجز تذاكر الزيارة عبر الموقع الإلكتروني:

https://www.visit-gem.com/en/home