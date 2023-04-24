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تعرف على معهد الأورام الجديد 500500 وتصميمه للحد من الآثار البيئية × 7 معلومات

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:00 ص
تعرف على معهد الأورام الجديد 500500 وتصميمه للحد من الآثار البيئية × 7 معلومات المعهد القومى للأورام الجديد 500500
كتب ـ محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة، اعتماد مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد 500 500 كمستشفى خضراء بتقييم من "المستوى الذهبي"، كأول مستشفى في مصر في مرافق الرعاية الصحية يحصل على هذه الشهادة في "مرحلة التصميم"، وذلك طبقًا لنظام التقييم الخاص بمتطلبات الدليل الإرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء، الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة.
 
 وفيما يلى يرصد " اليوم السابع" أهداف المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 وهى:
 
1- أن يحقق أعلى درجات الاستدامة وأن يتماشى مع المعايير التصميمية للعمارة الخضراء وخاصة المتعلقة بمباني الرعاية الصحية، للوصول إلى أعلى كفاءة لأداء الخدمات الطبية في المبنى وأفضل ممارسة صحية صديقة للبيئة تضمن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لحماية صحة شاغلي المبنى والمجتمع المحيط بما يحقق الكفاءة والجودة معًا.
2- تصميم المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد 500 500 يتبنى مبادئ العمارة الخضراء بما يساعد في معالجة العديد من القضايا المرتبطة بالمبنى مثل الحد من الآثار البيئية القابلة للقياس بما فيها آليات التعامل مع النفايات الطبية الحيوية ونفايات المستهلكين.
3- تصميم المعهد يساهم فى مكافحة العدوى والأوبئة، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية بوجهٍ عام.
4- تصميم مستشفى 500 500 يتبنى مفاهيم الرعاية الصحية الخضراء بما يساعد في تحقيق العديد من الإنجازات منها: تخفيض استهلاك المياه والطاقة وتحقيق الوفر ورفع الكفاءة.
5- يساعد التصميم على توثيق استخدام أنظمة توليد الطاقات الجديدة والمتجددة.
6- الحد من الآثار السلبية المتبادلة بين الموقع والبيئة المحيطة والحفاظ على الاتزان البيئي.
7- خلق بيئة استشفائية ملائمة وتحسين جودة الهواء والمحيط الداخلي لتعزيز الصحة العامة وسلامة المرضى والعاملين.
 
 

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