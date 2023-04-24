تعرف على كيفية التقديم على معاش تكافل وكرامة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، أنه من حق كل مواطن غير قادر، التقديم لمعاش تكافل وكرامة، شرط توافر الشروط فيه.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن خطوات التقديم لمعاش تكافل وكرامة، يبدأ من التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة، صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، بالإضافة إلى صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة شهادة كمبيوتر للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين أن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة إقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الأم.

ويضيف وكيل وزارة التضامن، أن المتقدم يتابع من خلال الوحدة المقدم لها على الطلب حتى وصول الفيزا إلى الوحدة وإستلامها لتقاضى المعاش.