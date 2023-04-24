تعرف على فكرة إنشاء قرية للاستشفاء لخدمة السياحة العلاجية قى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك اهتمام كبير من المحافظة لتنظيم مؤتمر خاص بالسياحة الصحية والعلاجية والتنمية البيئية فى أكتوبر المقبل بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخاصة بالنشاط السياحى والثقافى والإستشفاء البيئى وجامعة أسوان، وسط مشاركة من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيشهد على هامشه العديد من الأنشطة التى تساهم فى إلقاء الضوء على هذا المجال الحيوى الذى تشتهر به أسوان، وكانت مقصداً جاذباً لمشاهير العالم للاستشفاء والعلاج من الأمراض المستعصية.

وأشار إلى أنه سيتم طرح العديد من المشروعات الاستثمارية فى مجال السياحة العلاجية، وخاصة فى ظل وجود البيئة المناسبة لإنشاء مجمعات ومراكز استشفاء وخدمات سياحية وذلك بعد نجاح مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومواقع الدفن فى الرمال بالبر الغربى فى جذب السياحة العلاجية من كل أنحاء مصر والعالم وهو الذى جسده تجارب أغاخان وفرنسوا ميتران وأجاثا كريستى وغيرهم من المشاهير، ولهذا فإنه جارى دراسة إنشاء قرية للاستشفاء والعلاج البيئى بأسوان لتكون صديقة للمسنين فى مصر.