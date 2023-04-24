اليوم السابع
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تعرف على حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجارى

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:00 ص
تعرف على حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجارى الصادرات الزراعية
كتبت ـ أسماء نصار

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بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية حوالي 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن "10%" عن نفس الفترة من العام الماضي .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
 
1- أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة".
 
2- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و302 ألف طن.
 
3- تصدير 456 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
 
4-  تم تصدير ما يقرب من 198 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.
 
5- احتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن.
 
6-  احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف طن.
 
7- احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 الف طن.
 
7- احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي 12 الف طن.
 
8- جاء  في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 7 الاف طن.
 
9-  حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف طن.
 
 

الصادرات الزراعية

الفروالة

الثوم

الجوافة



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