ترامب: فوضى الانسحاب من أفغانستان أثارت طمع بوتين في أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "طموحه زاد قليلا" بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021.

قال ترامب في مقابلة على شبكة فوكس نيوز: "أعتقد أنها كانت الفترة الأكثر إحراجًا ، الطريقة التي انسحبنا بها - وليس حقيقة انسحابنا - الطريقة التي انسحبنا بها من أفغانستان وأعتقد أن بوتين رأى ذلك بالفعل وربما ما حدث اثار طمع وطموح بوتين"

وأكد ترامب أن وجود الولايات المتحدة في أفغانستان لتلك الفترة كان كافيا، الا انه أشار الى ان واشنطن فوتت فرصة الانسحاب بـ"كرامة وقوة"

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان في عام 2021 ، بعد فترة وجيزة من تولي بايدن الرئاسة من ترامب ، وتمكنت من إجلاء حوالي 124 الف شخص ، لكن الانسحاب الفوضوي تعرض لانتقادات.

واقترح ترامب في مقابلته أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي "يجب أن يمثل أمام محكمة عسكرية" بشأن الانسحاب، قائلا: "عندما تركت البيت الابيض ، فعلوا الانسحاب. يجب تقديم ميلي أمام محكمة عسكرية. لقد انسحبوا ... حيث خرج الجنود أولاً. إذا سألت طفلاً عمره خمس سنوات عن الإستراتيجية ، فإن الجنود يخرجون أخيرًا"

وخلال حديثه عن كتابه "رسائل الى ترامب"، أشار الرئيس الأمريكي السابق إلى العلاقات المشحونة بين واشنطن وموسكو بعد أن احتجزت روسيا مراسل وول ستريت جورنال بتهمة التجسس.

قال ترامب: "لقد أمسكوا بمراسل ، وهو أمر لم يسمع به أحد ، إنهم يحتجزون الآن مراسلًا. أعتقد أن هذا لم يحدث منذ عدة عقود. ماذا يحدث هنا؟ .. في رأيي ، بسبب الأسلحة ، معظمها نووية ، ولكن أشياء أخرى أيضا ، نحن في أخطر موقف كنا فيه كأمة في الوقت الحالي"