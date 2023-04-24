تحرير 78 محضرا لسلع غير صالحة ومجهولة المصدر بمدن جنوب سيناء خلال عيد الفطر

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استمرارا لجهود محافظة جنوب سيناء وحملات التفتيش المستمرة، بتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والذى شدد على تكثيف حملات التفتيش حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، قامت لجان مشتركة من جميع الجهات المختصة ( الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين وحماية المستهلك)، وتم ضبط إجمالي 78 محضرا لسلع غير صالحة، منها:

138 كيلو جمبرى و كابوريا مجهول المصدر

453 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر

1 طن رنجة جزء منها مجهول المصدر، والجزء الآخر غير صالح للاستهلاك الآدمى بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ

ضبط والتحفظ على 1000 طبق بانيه وكبد وقوانص بواقع 738 كيلو جرام غير صالحين للاستخدام لذبحهم بمجازر غير مرخصة ومخالفة لما هو مدون على العبوات.

تم ضبط والتحفظ على 281 عبوة عصائر ومياه غازية بمدينة نويبع منتهية الصلاحية. وضبط 14.5 كيلو مصنعات لحوم منتهية الصلاحية و تم عمل محاضر بجميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

و أثناء حملات التفتيش و الارشاد تم تحرير عدد من المحاضر بيع أزيد من السعر و عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمنشآت التي تم المرور عليها.

و تم تحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المحاضر.

وشدد محافظ جنوب سيناء علي استمرار تلك الحملات التموينية المشتركة علي جميع مدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم لضمان ضبط الأسواق وعدم استغلال المواطن ومنع جشع التجار والحفاظ علي السلامة والصحة العامة.