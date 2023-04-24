بريطانيا: روسيا تسرع وتيرة دمج المناطق المحتلة من أوكرانيا قبيل الانتخابات الرئاسية

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا، عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنه من المؤكد أن السلطات الروسية في المناطق المحتلة في أوكرانيا تجبر السكان على قبول جوازات السفر الروسي .

وأفادت بأن السلطات الروسية تحذر السكان في خيرسون المحتلة من أنه سيتم "ترحيل" ومصادرة ممتلكات أولئك الذين يرفضون جواز السفر الروسي بحلول 1 يونيو 2023 .

ورأت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا تستخدم جوازات السفر كأداة في "الترويس" في المناطق المحتلة، كما فعلت في دونيتسك ولوجانسك قبل "غزو فبراير 2022".