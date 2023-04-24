بريطانيا تواجه أسوأ موجة تضخم وسط توقعات بزيادة 40% في اسعار السلع اليومية

كتبت: نهال أبو السعود

حذر حزب العمال البريطاني، من أن المملكة المتحدة ستتعرض لأسرع وأقسى زيادات في الأسعار ضمن دول مجموعة السبع، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وقال العمال إن التوقعات تشير إلى أنه من المقرر ارتفاع أسعار السلع اليومية بنسبة 40 % أسرع في المملكة المتحدة من أي اقتصاد متقدم آخر ، ما يكلف الأسر ما يقرب من 1500 جنيه إسترليني سنويًا.

وحذر حزب العمال من الآثار الاقتصادية المتوقعة على مدى العامين المقبلين حيث من المقرر أن تشهد المملكة المتحدة اسرع معدلات التضخم ضمن مجموعة السبع.

وألقى الحزب باللوم في الاضطرابات الاقتصادية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والافتقار إلى الدعم للشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، والذي يقول إنه ترك الاعمال والاسر معرضة لهذه الازمة.

ووفقا للتقرير، حث حزب العمال حكومة المحافظين برئاسة ريشي سوناك على خفض التكاليف محليًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار ، واقترح خطة "الرخاء الأخضر" المصممة لتعزيز أمن الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة المتجددة والنووية ، والتي يزعمون أنها ستخفض التكاليف على المستهلكين.

قال النائب بات ماكفادين سكرتير الظل في وزارة الخزانة في حزب العمال: "العائلات في بريطانيا تتضرر أكثر من ارتفاع الأسعار أكثر من العديد من الاقتصادات المماثلة .. كان على الدول الأخرى أن تتعامل مع كوفيد وعواقب الحرب في أوكرانيا ، ومع ذلك فإن حزب المحافظين البريطاني هو الذي يحتل قمة نمو التضخم في الاقتصادات الصناعية الكبرى"

في يناير، قال صندوق النقد الدولي إن المملكة المتحدة من المقرر أن تكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سينكمش هذا العام بنسبة 0.6 % على الرغم من أنه كان من المتوقع سابقًا أن ينمو بشكل طفيف هذا العام وفقًا للعديد من التوقعات الأخرى.