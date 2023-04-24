بايدن يعلن استقالة مستشارة السياسة الداخلية في إدارته

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين أن مستشارة السياسة الداخلية سوزان رايس ستقدم استقالتها.



وأشاد بايدن - في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض- بجهود رايس أثناء توليها مهام منصبها، قائلا: "ليس هناك من هو أكثر قدرة وأكثر إصرارا على إنجاز أشياء مهمة للشعب الأمريكي من سوزان رايس".



وقال إن "ما يميزها كقائدة وزميلة هي الجدية التي تأخذ بها دورها والإلحاح والمثابرة التي تجلبها، وتحيزها تجاه العمل والنتائج، والنزاهة والتواضع والفكاهة التي تؤدي بها هذا العمل"، مضيفا: "سأفتقدها".



وأشار بايدن إلى أن رايس هي الشخص الوحيد الذي شغل منصبي مستشار الأمن القومي ومستشار السياسة الداخلية.



وعالجت رايس، التي شغلت منصب مستشار السياسة الداخلية منذ بداية إدارة بايدن، قضايا مشحونة سياسيا من العنف المسلح إلى قروض الطلاب.



ولم يفصح الرئيس الأمريكي عن موعد استقالة رايس، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنها تخطط لمغادرة البيت الأبيض في 26 مايو المقبل.