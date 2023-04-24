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المنوفية: 16 موقعا لاستقبال الأقماح فى موسم الحصاد.. اعرفها

الإثنين، 24 أبريل 2023 05:00 ص
المنوفية: 16 موقعا لاستقبال الأقماح فى موسم الحصاد.. اعرفها حصاد القمح
المنوفية – محمود شاكر

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن الانتهاء من تجهيز 16 موقعا لاستقبال الأقماح بمحافظة المنوفية، فى موسم الحصاد، من أجل التيسير على الفلاحين فى توريد الأقماح دون أى معوقات.

وأكد الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمل يتم من خلال 7 صوامع و7 هناجر و2 شونة أسمنتية ببركة السبع وشبين الكوم، بسعة تخزينية تصل إلى 200  ألف طن من القمح .

وأضاف الجمال، أن المساحة المنزرعة من القمح بمحافظة المنوفية، تصل إلى 99 ألف فدان موزعة على قرى ومراكز محافظة المنوفية، لافتا إلى أن الإنتاج المتوقع مليون و188  ألف أردب من القمح على إجمالى المساحة المنزرعة .

وأوضح الجمال أن العمل يتم من خلال 16 لجنة لكل موقع تخزينى ويتم المتابعة الدورية طبقا للتعليمات والضوابط التى ستتم من خلال التوريد والاستلام على أن يتم مراعاة درجة التجفيف للاقماح وألا يكون هناك رطوبة حتى يتم الحفاظ على القمح دون أى عفونة .


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